Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео заявил о планах рассмотреть новые санкции против России
Мир
В Великобритании за сутки отметили рекордное число умерших от COVID-19
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»
Мир
Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения
Общество
Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

Более 2,6 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области на ремонт дорог выделено 2,63 млрд рублей. Объявлено три аукциона по поиску подрядчиков. Согласно условиям первого из них, более 1 млрд 147 млн рублей потратят на обновление магистралей в Азовском, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском, Тацинском районах.

По документам второй закупки, 1,145 млрд рублей пойдут на ремонт дорог в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском районах. Об этом пишет RostovGazeta.

Еще 340,2 млн рублей направят на ремонт дорог в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском районах. Подрядчики должны начать работы 1 апреля, сдать объекты нужно до 15 октября.

В ноябре 2020 года подрядчик приступил к строительству нового участка обхода Аксая в Ростовской области. Протяженность участка составит 35,5 км. В строительстве задействовали более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. Часть обхода Аксая пойдет по долине в поймах рек Дон, Черкасская и Аксай. На отдельных участках рабочим предстоит организовать насыпь до 18 м. Реализация проекта позволит сократить транспортную напряженность на въезде в Ростов-на-Дону.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021