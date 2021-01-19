Более 2,6 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Ростовской области

В Ростовской области на ремонт дорог выделено 2,63 млрд рублей. Объявлено три аукциона по поиску подрядчиков. Согласно условиям первого из них, более 1 млрд 147 млн рублей потратят на обновление магистралей в Азовском, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Волгодонском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Мартыновском, Мясниковском, Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском, Тацинском районах.

По документам второй закупки, 1,145 млрд рублей пойдут на ремонт дорог в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском районах. Об этом пишет RostovGazeta.

Еще 340,2 млн рублей направят на ремонт дорог в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском районах. Подрядчики должны начать работы 1 апреля, сдать объекты нужно до 15 октября.

В ноябре 2020 года подрядчик приступил к строительству нового участка обхода Аксая в Ростовской области. Протяженность участка составит 35,5 км. В строительстве задействовали более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. Часть обхода Аксая пойдет по долине в поймах рек Дон, Черкасская и Аксай. На отдельных участках рабочим предстоит организовать насыпь до 18 м. Реализация проекта позволит сократить транспортную напряженность на въезде в Ростов-на-Дону.