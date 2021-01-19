Реконструкцию путепровода в Иркутске перенесли на февраль

В Иркутске до начала февраля отложили реконструкцию путепровода на улице Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Технический перерыв у подрядчика предусмотрен контрактом. С 1 февраля на объекте начнутся строительно-монтажные работы, пишет ИА IrkutskMedia.

Согласно договоренностям, капремонт должны завершить в 2023 году, однако подрядчик существенно опережает график. Работы намерены закончить до конца 2021-го.

Реконструкция путепровода на улице Джамбула началась в 2019 году. В 2020-м на работы направили 480 млн рублей, в 2019-м — 443,6 млн рублей.

Предполагается, что ремонт позволит существенно снизить транспортную нагрузку и оптимизировать схему движения автотранспорта.