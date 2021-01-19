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«Тинькофф Страхование» и «Сбер» стали партнерами по каско

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Компания «Тинькофф Страхование» стала партнером маркетплейса «Сберa» по каско. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на сайте «Тинькофф».

«Тинькофф» запустил единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров

Ранее на площадке можно было приобрести только полисы ОСАГО. Теперь же там стали доступны тарифы каско от трех страховых компаний, включая «Драйв Optimum» от «Тинькофф Страхования».

Данный тариф может покрыть ремонт автомобиля до 1,5 млн рублей, даже если у виновника ДТП не окажется полиса ОСАГО. При страховом случае он также позволяет оперативно получить направление на ремонт только по фотографиям, предоставленным клиентом.

Генеральный директор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко подчеркнул, что компания активно работает над упрощением процедуры оформления полисов, а также над тем, чтобы у клиента была возможность выбрать наиболее комфортную для него площадку для покупки.

«Поэтому мы не только развиваем свои собственные сервисы, но и становимся партнерами крупных маркетплейсов, это дает клиентам больше выбора и удобств, а также экономит их время», –– заключил он.

Маркетплейс по автострахованию «Сбера» был запущен в августе 2020 года. На сегодняшний день на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, по каско — от трех, включая «СберСтрахование» и «Тинькофф Страхование».

Компания «Тинькофф Страхование» была основана в 2013 году, вместе с Тинькофф Банком она входит в TCS Group Holding PLC. Компания предоставляет услуги по страхованию от финансовых рисков, от несчастных случаев, автострахованию, страхованию недвижимости и путешественников.​

В ноябре «Тинькофф» запустил Tinkoff Pro — финансовую подписку, которая позволяет клиентам пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы и ее партнеров на особых условиях. Благодаря подписке клиенты смогут увеличить свой доход (в том числе от сбережений), получать больше кешбэка за развлечения, страхование и путешествия, бесплатную голосовую связь, пользоваться повышенными лимитами на переводы и другими бонусами.

Дополнительно можно подключать тематические партнерские подписки.

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