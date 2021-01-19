На Солнцевском угольном разрезе на Сахалине добыли 11 млн т угля в 2020 году
В Углегорском районе Сахалинской области установили рекорд по добыче угля. На Солнцевском разрезе в 2020 году впервые добыли 11 млн т этого полезного ископаемого.
Как сообщает ИА SakhakinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, показатель прошлого года на 2 млн т больше уровня 2019-го. Кроме того, в 2020-м на треть увеличили объемы работ по удалению горных пород. Было перемещено почти 97 млн кубометров горной массы.
В правительстве отмечают, что энергетический уголь, добываемый на Солнцевском разрезе, сохраняет высококонкурентные позиции на рынках стран Юго-Восточной Азии.
В ноябре стало известно, что в Углегорском районе Сахалинской области появится самый протяженный в России угольный конвейер закрытого типа. Расстояние между Солнцевским разрезом и портом Шахтерска составит 23 км. Его планируют запустить в 2022 году.
Ранее в январе в Минэнерго рассказали о роли угля в будущем. По мнению экспертов, топливо сохранит свою роль при развитии чистой энергетики. Подробнее — в сюжете.