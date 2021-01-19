Консул России в Нью-Йорке рассказал о проблемах из-за отключения связи

У российский диаспоры в связи с отключением телефонной связи в генконсульстве России в Нью-Йорке возникают огромные проблемы. Об этом заявил консул Алексей Топольский в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, 19 января.

По его словам, в генконсульстве на протяжении порядка двух суток полностью отсутствует городская телефонная связь. Он добавил, что было отключено не одна-три линии, а «несколько десятков телефонных линий, которые были по сути отрезаны от связи единомоментно».

«В этой связи возникают огромные проблемы у российской диаспоры, проживающей в нашем консульском округе. Они не могут просто связаться с консульством, назначить дату визита в консульство по интересующим их вопросам», —посетовал Топольский.

Кроме того, консульство не может пользоваться связью по служебной необходимости. Он подчеркнул, что США пока не удалось устранить «некие технические проблемы», из-за которых, как они отмечают, в генконсульстве России отключилась телефонная связь.

Топольский добавил, что не готов оценить, нарушением чего является данная ситуация.

«Хотелось бы, чтобы связь была установлена в ближайшее время», — указал дипломат.

Ранее во вторник стало известно, что США отключили телефонные линии консульства России в Нью-Йорке, связи нет уже более суток.

Также отмечались периодические перебои с интернетом.

В связи с этим посетителям рекомендовали обращаться по интересующим вопросам по электронной почте.

19 декабря стало известно о закрытии двух американских консульств во Владивостоке и Екатеринбурге.

По информации Госдепа, решение связано с оптимизацией работы дипмиссии США в России.