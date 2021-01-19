Эксперты спрогнозировали сроки восстановления пассажиропотока в метро Москвы

Пассажиропоток в столичном метро может восстановиться до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, только осенью 2021 года. Такие прогнозы сделали для «Известий» аналитик iKS-Consulting Максим Савватин и руководитель TelecomDaily Денис Кусков во вторник, 19 января.

На это будет влиять постепенное улучшение эпидемиологической обстановки и связанное с ним ослабление ограничительных мер, а также вакцинация населения.

Москвичи планомерно начали возвращаться к привычным сценариям передвижения по городу, следует из данных сотовых операторов.

Так, количество абонентов «Билайна» в подземке в рабочие дни оказалось на треть (33%) больше, чем в выходные. Мобильный интернет-трафик в метро в начале первой рабочей недели 2021 года вырос на 61% по сравнению с новогодними праздниками, указали в пресс-службе оператора.

Абоненты Tele2 в будни потребляли на 36% больше контента, чем в первую неделю 2021-го. Однако эти цифры меньше, чем были в доковидный период.

Год к году пассажиропоток в столичном метро в новогодние праздники снизился, подсчитали операторы. Так, у «Билайна» количество клиентов в московской подземке сократилось на 25%, у МТС на 31% реже регистрировались абоненты из регионов России и на 80% меньше оказалось зарубежных гостей.

У Tele2 количество абонентов, спустившихся в метро в новогоднюю ночь 2021-го, сократилось на 28% год к году.

В то же время в период новогодних праздников в Москве выросло интернет-потребление в метро по сравнению с прошлым годом. У «Билайна» в сети 4G более чем в четыре раза интенсивнее грузили и передавали контент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Столичные абоненты «Мегафона» и Tele2 использовали в Московском метрополитене больше интернета на 40 и 28% соответственно.

В праздничные дни более чем на 5% увеличился объем трафика и продолжительность соединений, поскольку пассажиры стали чаще использовать сеть для просмотра потокового контента и прослушивания аудио, указали в компании «МаксимаТелеком» (Wi-Fi-оператор в столичном метро).

В пресс-службах Московского метрополитена и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы не смогли оперативно предоставить комментарии «Известиям» по пассажиропотоку.

Ранее, 11 января, стало известно, что в этом году в Москве планируется открыть 11 станций метро. Все они станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейшего проекта в истории столичного метростроения и самой длинной кольцевой линии метро в мире. К концу 2021 года на ней завершатся проходческие работы, окончательно кольцо замкнется в 2022-м.

Новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино».