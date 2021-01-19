Еще одну ледовую переправу открыли в Иркутской области

На Братском водохранилище в Иркутской открыли очередную ледовую переправу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Зимняя дорога соединила село Каменку Боханского района с городом Свирском. Согласно толщине льда, движение по ней разрешено технике массой не более 5 т, пишет ИА IrkutskMedia.

В настоящее время на территории региона действуют 35 ледовых переправ. Всего в зимний период 2020-2021 годов в Приангарье планируется открыть 58 зимних дорог в 20 муниципальных образования.

В МЧС напоминают, что на зимниках запрещено пробивать лунки для рыбалки и других целей, а также выезжать за оградительные вешки.