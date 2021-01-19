На программу «Доступная среда» в Подмосковье направили 300 млн рублей

В Московской области на реализацию программы «Доступная среда» направили 300 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство социального развития.

«В этом году на повышение доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и маломобильных жителей региона выделено порядка 300 млн рублей», — цитирует главу ведомства Ирину Фаевскую интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На эти средства планируется создать еще 350 объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа «Доступная среда» в Подмосковье реализуется с 2011 года. В 2021-м число объектов, доступных для граждан с инвалидностью, достигнет 5,5 тыс.