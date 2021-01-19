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Сбившего насмерть пешехода водителя задержали по горячим следам в Лесосибирске

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В Лесосибирске (Красноярский край) сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 19 января на 102-м км дороги Красноярск–Енисейск. Автомобиль Toyota под управлением 35-летнего водителя наехал на пешехода, после чего скрылся, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Марку и модель авто удалось установить по фрагментам бампера и части отбойника. Был введен план «Перехват», а ориентировки разосланы в дежурные части ближайших отделов полиции.

Нужную Toyota удалось обнаружить во время патрулирования одной из улиц. Машину остановили, водителя задержали и доставили в дежурную часть.

Установлено, что у мужчины отсутствуют водительские права в связи с истечением срока действия. За последний год он привлекался к административной ответственности 40 раз. Признаков алкогольного опьянения у него не зафиксировано.

Обстоятельства наезда устанавливаются.

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