США отключили телефонные линии консульства России в Нью-Йорке

Власти США отключили телефоны в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Для обращения граждан были доступны три номера, передает телеканал «Известия». Также сейчас недоступны другие линии представительства. Связаться с дипломатами можно только по электронной почте. Американская сторона ссылается на технические сложности.

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