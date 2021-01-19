Помпео заявил о планах рассмотреть новые санкции против России

Соединенные Штаты в ближайшее время рассмотрят дополнительные санкции против России по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом во вторник, 19 января, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте госдепартамента США.

Он добавил, что сегодняшнее объявление о санкциях показывает, что США «не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать российскому инструменту принуждения».

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими друзьями и союзниками, чтобы обеспечить Европе надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность», — добавил Помпео.

Во вторник Минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

О том, что правительство США планирует ввести санкции против «Фортуны», занятой в строительстве «Северного потока – 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус», стало известно накануне.

Ранее, 13 января, американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.