Металл в РФ подорожал из-за роста мировых цен и ослабления рубля

В российском Минфине нашли причины подорожания металлов на внутреннем рынке — это рост биржевых котировок и ослабление рубля, сообщает телеканал «Известия». С января прошлого года стоимость алюминия в мире выросла на 12%, меди и никеля — на 30%, а стального проката — более чем в полтора раза. Рубль за 12 месяцев ослаб к доллару примерно на 15%. Правительство выясняет причины удорожания строящегося жилья. ФАС считает, что причина — в резком росте цен на арматуру. Ведомство проводит расследование по поводу необоснованного роста цен на рынке металлоизделий и предлагает ввести экспортные пошлины на стальную продукцию.

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