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Первый случай бешенства зарегистрировали в Челябинской области

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В Челябинской области зафиксирован первый в 2021 году случай бешенства. От опасного заболевания умерла собака в Нагайбакском районе.

По данным Россельхознадзора, факт заражения вирусом был подтвержден в ходе лабораторного исследования. Поселок Кассельский признали неблагополучным пунктом. На его территории будет действовать карантин, пишет kursdela.biz.

В 2020 году на территории Южного Урала выявлено 69 случаев бешенства в 65 неблагополучных пунктах. От вирусного заболевания погибли 27 лисиц, 14 собак, 13 кошек, а также четыре енотовидные собаки и четыре коровы. Специалисты напоминают, что заражение человека происходит при укусе, оцарапывании и ослюнении бешеным животным. Вирус распространяется по нервной системе и достигает головного мозга, где развивается воспаление.

Ранее сообщалось, что в Томской области за год от укусов животных пострадали около 2,1 тыс. человек.

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