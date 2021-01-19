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США ввели санкции в отношении трубоукладчика «Северного потока – 2»

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Власти США расширили санкции против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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Cанкции расширены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США.

От участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger Se из-за возможных санкций со стороны США, стало известно 19 января.

У Bilfinger с Nord Stream 2 AG было несколько контрактов, в том числе на разработку систем безопасности для газопровода.

Компания на прошлой неделе сообщила в письмах, что будет соблюдать положения «Закона о защите европейской энергетической безопасности» и что все партнерские отношения и контракты с «Северным потоком – 2» прекращаются.

Ранее, 13 января, американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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