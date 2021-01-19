Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео заявил о планах рассмотреть новые санкции против России
Мир
В Великобритании за сутки отметили рекордное число умерших от COVID-19
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»
Мир
Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения
Общество
Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов
Сюжет:

Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа обсудил с послом России сотрудничество двух стран по теме вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом министр написал на своей странице в Twitter во вторник, 19 января.

Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации
В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться

«Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла Российской Федераци в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего, относительно вакцины «Спутник V», — отметил Коджа.

Ранее во вторник посол Турции в России Мехмет Самсар заявил «РИА Новости», что не исключает возможности привиться российской вакциной «Спутник V». По его словам, вопрос обсуждается с российской стороной.

В Турции 14 января началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. Для этих целей страна закупила препарат CoronaVac, который произвела китайская компания Sinovac Biotech. Коджа уже привился ей.

В начале декабря 2020 года Коджа рассказал, что российская вакцина от этого вируса проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных испытаний Анкара может разрешить закупку препарата из России.

Турция заинтересовалась производством «Спутника V» на мощностях своих фармпроизводителей в ноябре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021