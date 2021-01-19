Минздрав Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутнику V»

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа обсудил с послом России сотрудничество двух стран по теме вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом министр написал на своей странице в Twitter во вторник, 19 января.

«Сегодня мы принимали у себя в министерстве посла Российской Федераци в Анкаре Алексея Ерхова. Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего, относительно вакцины «Спутник V», — отметил Коджа.

Ранее во вторник посол Турции в России Мехмет Самсар заявил «РИА Новости», что не исключает возможности привиться российской вакциной «Спутник V». По его словам, вопрос обсуждается с российской стороной.

В Турции 14 января началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. Для этих целей страна закупила препарат CoronaVac, который произвела китайская компания Sinovac Biotech. Коджа уже привился ей.

В начале декабря 2020 года Коджа рассказал, что российская вакцина от этого вируса проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных испытаний Анкара может разрешить закупку препарата из России.

Турция заинтересовалась производством «Спутника V» на мощностях своих фармпроизводителей в ноябре.