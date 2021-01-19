Компания Qualcomm показала новый мобильный процессор Snapdragon 870

Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 870 для субфлагманских смартфонов. Производитель официально представил процессор на своем сайте.

Процессор Snapdragon 870 будет располагаться в модельной линейке компании между моделями Snapdragon 865+ (который считается морально устаревшим) и Snapdragon 888 (слишком дорогой для субфлагманов).

Qualcomm Snapdragon 870 выполнен по 7-нм техпроцессу. Центральный процессор состоит из одного высокопроизводительного ядра Cortex-A77 с частотой 3,2 ГГц, трех Cortex-A77 и четырех экономичных Cortex-A55.

За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 650. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.

Ожидается, что первые гаджеты с этим процессором представят зимой. Об использовании Snapdragon 870 уже заявили OnePlus, Motorola, Oppo и Xiaomi.

10 ноября минувшего года американская компания Apple представила новые компьютеры Mac на собственном процессоре M1. 8-ядерный чипсет был создан по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). Графический ускоритель также получил восемь ядер. Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air, MacBook Pro и неттоп Mac mini.