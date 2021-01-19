Памятник композитору Александру Алябьеву открыли в Тюменской области

В Тобольске (Тюменская область) завершили строительство памятника композитору Александру Алябьеву. Музыкант родился в городе, а позже отбывал в нем ссылку.

Фигуру Алябьева разместили в сквере на Базарной площади, возле церкви Захария и Елизаветы. По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, в 2021 году исполнилось 210 лет с начала музыкальной деятельности композитора. Об этом пишет портал «Наш город».

Первый заместитель главы города Яна Зубова выступила на открытии памятника и отметила, что монумент станет украшением города и будет способствовать развитию Тобольска. В честь открытия памятника был проведен небольшой концерт. После мероприятия участники встречи направились в храм, чтобы совершить богослужение об упокоении души Алябьева.

Ранее сообщалось, что Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке. Монумент по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием.