Водитель снегохода насмерть замерз на Ямале

Следователи проводят проверку по факту гибели 53-летнего жителя Ямала. Тело мужчины обнаружили рядом со снегоходом.

Опрокинутое транспортное средство было найдено в 5 км от города Лабытнанги. Рядом со снегохожом находился погибший. Предполагается, что житель Ямала не справился с управлением, пишут Megatyumen.ru.

Предварительной причиной смерти названо переохлаждение. По факту трагедии следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в МЧС назвали правила безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах. В ведомстве отметили, что перед тем, как отправиться в поездку на этих транспортных средствах, следует изучить прогноз погоды. Также необходимо проверить уровень топлива, заранее подготовить и изучить карту маршрута, провести осмотр транспорта.