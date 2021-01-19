В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта БКАД

В Хабаровском крае подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства края, дорожники в прошлом году перевыполнили план на 33%. В нормативное состояние были приведены 200 км дорог вместо планируемых 150, пишет ИА AmurMedia.

В Хабаровске отремонтированы 56 участков общей протяженностью около 47 км. Наиболее масштабные работы прошли на улицах Шелеста и Краснореченской.

В Комсомольске-на-Амуре ремонт состоялся на 20 объектах протяженностью 21 км. Крупные дорожные работы также прошли в Хабаровском районе.