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Британские врачи назвали помогающий продлить жизнь продукт

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Британские медики назвали продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 19 января в журнале Express.

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По мнению диетологов Джульетт Келлоу и Сары Брюэр, таким продуктом является грейпфрут. Он содержит большое количество ликопина — антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами, и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких.

Ликопин подавляет рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, специалисты отметили у пациентов низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста.

Грейпфрут также содержит большое количество спермидина — соединения, помогающего клеткам расти. В 2009 году австрийские исследователи обнаружили, что, когда они добавили спермидин в рацион мышей, он одновременно увеличил продолжительность жизни клеток и замедлил старение клеток, следует из статьи.

Кроме того, отмечается, что грейпфрут помогает защитить от сердечно-сосудистых и других возрастных заболеваний. «Регулярное употребление красного грейпфрута, в частности, может уменьшить количество «плохого» холестерина в вашем организме», — отметили диетологи.

Также медики напомнили, что фрукт содержит много витамина С, помогающего иммунной системе бороться с инфекциями, а продолжительность жизни в значительной степени зависит от здорового сбалансированного питания.

Ранее в этот день научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал, что готовящимся к вакцинации от коронавируса необходимо употреблять в пищу белок — мясо и яйца.

Он пояснил, что такая еда необходима организму для поддержки организма, когда иммунная система после прививки вырабатывает специфические антитела.

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