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На Украине оценили убытки из-за «Северного потока – 2»

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Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил урон для экономики страны из-за проекта газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Текст интервью газете Der Standart опубликован на сайте министерства во вторник, 19 января.

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Он отметил, что Украина из-за газопровода потеряет свои транзитные возможности, а инфраструктура страны будет простаивать.

«Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно $1,5 млрд в год», — добавил Марченко.

6 января гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон уже сообщал о том, что российская компания «Газпром» снизила транзит газа через Украину с около 180 млн куб м в сутки в конце декабря 2020 года до приблизительно 130 млн куб м в сутки в начале января 2021 года.

В конце ноября 2020 года газета The Wall Street Journal написала о том, что два украинских лоббиста принимали участие в разработке американских санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2».

В свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что в новости об украинских лоббистах нет ничего удивительного. По его словам, с самого начала атаку на «Северный поток – 2» американцы позиционируют в привязке к Украине.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Как следствие, Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать. Кроме того, стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2.

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