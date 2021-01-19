Более 130 самосвалов снега вывезли за ночь с улиц Ульяновска

Более 130 самосвалов снега или 2,5 т вывезли за ночь с 18 на 19 января с нескольких улиц Ульяновска. Всего на чистку дорог было выведено 84 снегоуборочных машины.

Во вторник уборка улиц продолжилась. Ведется очистка тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Кроме того, снег перекидывается ротором. В частном секторе Ульяновска, поселках Связь и Вырыпаевка, идет расширение дорог, пишет ресурс ulpravda.ru.

18 января сообщалось, что в Ульяновске перестали ходить трамваи. Причиной стал обрыв контактно-кабельной сети в обоих направлениях на Московском шоссе и улице Робеспьера.