ЕК намерена вакцинировать к лету до 70% взрослого населения ЕС

Еврокомиссия (ЕК) поставила перед странами Евросоюза (ЕС) задачу к марту вакцинировать до 80% медперсонала и лиц старше 80 лет, а к лету — до 70% всего взрослого населения сообщества. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией во вторник, 19 января, стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии.

Документ будет представлен на утверждение лидерам стран сообщества 21 января на онлайн-саммите Евросоюза.

«К марту 2021 года по меньшей мере 80% лиц в возрасте старше 80 лет и 80% медперсонала и социальных работников в каждой стране ЕС должны быть вакцинированы. К лету 2021 года должно быть привито 70% всего взрослого населения ЕС», — говорится в документе.

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза согласовать порядок создания сертификатов вакцинации к концу января для скорейшего начала их использования в системах здравоохранения стран сообщества.

«Еврокомиссия работает со странами ЕС над созданием сертификатов вакцинации. Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам быстро начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей», — уточняется в документе.

ЕК также собирается сохранить границы внутри ЕС открытыми, однако не рекомендует совершать необязательные поездки и поддерживает «пропорциональные санитарные меры» на границах.

«Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска», — отметили в ЕК.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V». Глава ЕК анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому ЕС закупит еще 300 млн доз их вакцины вдобавок к уже согласованным 300 млн. Фон дер Ляйен отметила, что 75 млн дополнительных доз будут доставлены во II квартале 2021 года.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря. К настоящему моменту известно, что несколько человек скончались после прививки препаратом Pfizer. В декабре умерли шесть участников испытаний вакцины. В январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.