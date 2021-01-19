График подачи воды ужесточили в Ялте

Власти Ялты вновь вернулись к шестичасовой подаче воды в сутки. Выпавшие осадки не помогли справиться с дефицитом воды. Ее запасы в Загорском и Счастливенском водохранилищах оцениваются как низкие.

По этой причине с 19 января возвращается график подачи воды в Ялте с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на администрацию городского округа.

Шестичасовой график подачи воды вводился в Ялте с 14 декабря. 12 декабря власти объявили о возможности перейти на восьмичасовую подачу воды. Сообщалось, что смягчить график удалось благодаря дополнительным источникам, таким, как Массандровский водопад и озеро Могаби, которое питает проснувшийся водопад Учан-Су.

Кроме того, была задействована скважина объемом 1,1 тыс. кубометров для обеспечения водоснабжения форосской зоны.

Сейчас ведется подготовка по разработке еще одной скважины, которая позволила бы подавать воду в сторону Симеиза.