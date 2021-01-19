24-летний Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, умер от передозировки наркотиками. Об этом во вторник, 19 января, сообщает портал Page Six Style.

Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, 17 января, за несколько дней до того, как его должны были отправить в реабилитационную клинику на лечение от зависимости, сообщает телеканал «360».

«Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог», — говорится в сообщении семьи.

После возвращения из реабилитационного центра Гарри собирался работать в журнале Interview, которым владеет его отец, передает НСН.

Гарри Брант работал манекенщиком, участвовал в модных показах, снимался для журнала Vogue Italia, сотрудничал с брендами Balmain и Dior. Совместно со своим братом он также выпускал линию декоративной унисекс-косметики.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что популярный бьюти-блогер Итан Питерс, известный под псевдонимом Ethan is Supreme, скончался в возрасте 17 лет. Его подруга Ава Луиза написала, что причиной смерти молодого человека стала передозировка наркотиками.