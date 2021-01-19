Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США расширили санкции против России
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Мир
В Сирии умер последний глава правящей династии Османской империи
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Мир
Иран ввел санкции против Трампа и ряда других официальных лиц США
Мир
Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере
Авто
Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили в России
Общество
В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

Сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур умер от передозировки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24-летний Гарри Брант, сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур, умер от передозировки наркотиками. Об этом во вторник, 19 января, сообщает портал Page Six Style.

Молодого человека нашли мертвым в воскресенье, 17 января, за несколько дней до того, как его должны были отправить в реабилитационную клинику на лечение от зависимости, сообщает телеканал «360».

«Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог», — говорится в сообщении семьи.

После возвращения из реабилитационного центра Гарри собирался работать в журнале Interview, которым владеет его отец, передает НСН.

Гарри Брант работал манекенщиком, участвовал в модных показах, снимался для журнала Vogue Italia, сотрудничал с брендами Balmain и Dior. Совместно со своим братом он также выпускал линию декоративной унисекс-косметики.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что популярный бьюти-блогер Итан Питерс, известный под псевдонимом Ethan is Supreme, скончался в возрасте 17 лет. Его подруга Ава Луиза написала, что причиной смерти молодого человека стала передозировка наркотиками.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021