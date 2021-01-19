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Семья Трампа не пригласила Байдена и его супругу в Белый дом

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Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Меланья не станут приглашать Джо Байдена и его супругу Джилл в Белый дом перед тем, как покинут его утром 20 января. Это нарушает многолетнюю традицию, передает 19 января CNN.

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Таким образом, чета Трамп нарушает один из самых устойчивых ритуалов передачи власти в США, согласно которому уходящий американский президент приветствует нового президента на ступенях Северного портика Белого дома, а затем следует за ним в Капитолий.

По информации источников, вместо Трампа избранного президента и первую леди США встретит глава Белого дома Тимоти Харлет.

Меланья Трамп также не стала приглашать Джилл Байден на традиционный тур гостеприимства в Белый дом, нарушив более чем 70-летнюю традицию, согласно которой супруга уходящего главы государства перед инаугурацией проводит экскурсию для жены нового президента по семейному крылу резиденции и рассказывает о жизни в Белом доме.

Обычай возник в 1950-х, когда спутница президента Гарри Трумана Бесс Труман пригласила в Белый дом супругу избранного президента Дуайта Эйзенхауэра.

Ранее 19 января Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди США, в котором призвала граждан отказаться от насилия.

Она также поблагодарила врачей и тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Меланья Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

Прощальную речь также записал и Дональд Трамп, который намерен выступить с обращением, перед тем как покинет пост главы государства.

20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск) состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена.

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