В Архангельске автобус столкнулся со «скорой» и сбил женщину на тротуаре

Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся на перекрестке с машиной скорой помощи, вылетел на тротуар и сбил женщину в Архангельске. Пострадавшую госпитализировали. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

ДТП произошло около 15:55 в районе перекрестка Комсомольской улицы и Троицкого проспекта. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пока информации о состоянии женщины и причинах аварии нет, сообщает телеканал «360».

Ранее, 8 января, сообщалось, что машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, передает RT.