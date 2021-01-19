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В Архангельске автобус столкнулся со «скорой» и сбил женщину на тротуаре

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Рейсовый автобус ПАЗ столкнулся на перекрестке с машиной скорой помощи, вылетел на тротуар и сбил женщину в Архангельске. Пострадавшую госпитализировали. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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ДТП произошло около 15:55 в районе перекрестка Комсомольской улицы и Троицкого проспекта. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пока информации о состоянии женщины и причинах аварии нет, сообщает телеканал «360».

Ранее, 8 января, сообщалось, что машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, передает RT.

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