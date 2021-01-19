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Завершились поисково-спасательные работы после схода лавины в КЧР

Завершились поисково-спасательные работы после схода лавины в КЧР

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершились. Об этом сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС России во вторник, 19 января.

«Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины», — отметили в ведомстве.

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В ходе проведения поисково-спасательных работ 18 января обнаружили тело мужчины, других пострадавших и погибших не нашли.

«Тело сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме», — заключили в министерстве.

Накануне спасательные работы были приостановлены из-за сложных метеоусловий, но утром 19 января их возобновили.

Ранее, в понедельник, в поселке Домбай на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

В МЧС сообщали, что в момент происшествия на трассе могли находиться от четырех до 12 человек.

Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Еще один человек, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. Позднее четверо туристов, которые не выходили на связь после схода лавины, были найдены при обходе гостиниц.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

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