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На Дальнем Востоке фиксируют падение оптовых цен на минтай

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На Дальнем Востоке фиксируется падение оптовых цен на минтай из-за проблем со сбытом рыбы. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в Росрыболовстве.

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С 11 по 17 января 2021 года цены на минтай снизились до 72 рублей за 1 кг (на 6,5%), на сельдь — до 65 рублей за 1 кг (на 4,4%). Стоимость других видов мороженой рыбы не изменилась.

Одной из причин проблем сбыта в Росрыболовстве называют ограничения, введенные в конце 2020-го Китаем. Страна закрыла порты, через которые ввозилась, в том числе, рыба из России.

Помимо этого, фиксируется рост розничных цен на рыбу. С 1 по 11 января мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,4%.

С 1 января по 10 апреля этого года планируется добыть более 915 тыс. т минтая, а также произвести свыше 570 тыс. т рыбпродукции.

В начале января сообщалось, что в Охотском море началась минтаевая экспедиция. РФ намерена увеличить добычу в сутки до 9 тыс. т. Подробнее — в сюжете.

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