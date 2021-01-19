Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры с «самолета Судного дня»

В Таганроге суд арестовал до 4 марта обвиняемого в совершении кражи с Ил-80, который называют «самолетом Судного дня». Об этом во вторник, 19 января, сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.

Она уточнила, что ее подзащитный Жора Хочунц был задержан 4 января, ему уже предъявлено обвинение. Также, по информации адвоката, решение об аресте Хочунца уже обжаловано, пишет ТАСС.

Подозреваемый находится в одном из СИЗО Таганрога. Свою вину он не признает.

4 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщили, что с «самолета Судного дня» украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование хранится отдельно. Там поясняли, что самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.

С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.