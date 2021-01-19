Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока – 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Минздрав РФ стандартизировал правила вакцинации от COVID-19
Общество
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной
Происшествия
Завершились поисково-спасательные работы после схода лавины в КЧР

Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры с «самолета Судного дня»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таганроге суд арестовал до 4 марта обвиняемого в совершении кражи с Ил-80, который называют «самолетом Судного дня». Об этом во вторник, 19 января, сообщила адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.

Поддержка рейса: во сколько обойдется бюджету помощь авиации и туризму
Принятых ЦБ и правительством мер пока достаточно, считают аналитики

Она уточнила, что ее подзащитный Жора Хочунц был задержан 4 января, ему уже предъявлено обвинение. Также, по информации адвоката, решение об аресте Хочунца уже обжаловано, пишет ТАСС.

Подозреваемый находится в одном из СИЗО Таганрога. Свою вину он не признает.

4 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

Позже в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщили, что с «самолета Судного дня» украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование хранится отдельно. Там поясняли, что самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.

С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021