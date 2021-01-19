Более 40 тыс. саженцев винограда не пустили в Псковскую область

В Псковскую область не допустили более 44 тыс. саженцев винограда. Партию задержали на российско-латвийском участке границы в автомобильном пункте пропуска «Бурачки».

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Россельхознадзор, саженцы везли из Вильнюса в фермерское хозяйство в Новороссийске. В соответствии с фитосанитарным сертификатом, виноград сортов «каберне» и «рислинг» вырастили в Испании. Эти сорта технические и используются обычно в виноделии.

Однако выяснилось, что сведения о количестве продукта, которые были указаны в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным в транспортных и коммерческих документах.

Кроме того, в федеральной государственной информационной системе не было сведений о начале поставок саженцев винограда «каберне» для использования при посадках на территории России из страны, где ранее были выявлены карантинные объекты.

По факту нарушений возбуждено административное дело.