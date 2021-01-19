В Буйнакске выписали еще 14 человек после отравления

Врачи города Буйнакск в Дагестане за сутки выписали 14 человек, в том числе девять детей, которые были госпитализированы после массового отравления. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

«В больнице еще остаются 49 человек, в их числе 19 детей, за минувшие сутки выписаны 14 человек, среди которых девять детей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве отметили, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.

Минздрав проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя госучреждения, которое подозревается в загрязнении озера, обеспечивающего водоснабжение городов Избербаш и Каспийск.

На 17 января в Буйнакске 303 человека с признаками отравления обратились за медицинской помощью, передает RT. Из них 199 человек были госпитализированы.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По данным регионального Роспотребнадзора, отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды. В материалах от 19 заболевших и в пробах воды нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

Местным жителям организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканал». Образовательные организации города также снабжают бутилированной водой.