Правительство Испании объявило пострадавшие от бури районы зонами бедствия

Совет министров Испании принял решение объявить территории, пострадавшие из-за сильной бури, зонами катастрофического бедствия. Об этом во вторник, 19 января, заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро.

Такой статус получили зоны, серьезно пострадавшие из-за чрезвычайной ситуации, в автономных сообществах Астурия, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Мадрид, Риоха и Наварра, пишет Ara.cat.

Жители указанных районов смогут получить помощь и компенсацию в зависимости от объема ущерба, нанесенного бурей.

О том, что мэрия Мадрида изучает возможность запроса властям Испании по объявлению города зоной катастрофического бедствия из-за последствий сильной снежной бури, стало известно 10 января.

Сильнейшая за последние полвека снежная буря обрушилась на Испанию 8 января. Из-за стихии погибли четыре человека. Температура воздуха снизилась из-за шторма «Филомена». В горах Андалусии уровень снега достиг отметки 50 см. Непогода парализовала работу транспортных систем Испании.

В испанской столице 8 января начался сильный снегопад, который длился более 30 часов. Мэрия Мадрида оценила ущерб, нанесенный городу снежной бурей, в €1,4 млрд.