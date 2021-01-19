Начальник почты ожидает суда в Якутии за хищение крупной суммы

В Сунтарском районе Якутии суда ожидает бывший начальник почты, который обвиняется в хищении денежных средств в крупном размере. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканской прокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, используя свое служебное положение, присвоила 254 тыс. рублей из кассы. На клиентах происшествие никак не отразилось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Его расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.

В июне 2019 года сообщалось, что бывшая начальница почтового отделения в Еврейской автономной области похитила более 1,9 млн рублей. Для этого она в течение пяти месяцев составляла фальшивые финансовые отчеты по выдаче средств из кассы.

В апреле того же года в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края суд вынес приговор в отношении 31-летней руководителя специализированного офиса одного из региональных банков. Женщину признали виновной в краже 4,5 млн рублей.