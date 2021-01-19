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Избивший врача в петербургской поликлинике мужчина объяснил свое поведение

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Мужчина, избивший 58-летнюю женщину-педиатра в детской поликлинике в Санкт-Петербурге, объяснил свое поведение реакцией на нежелание врача делать прививку его сыну, сообщил 19 января телеканал РЕН ТВ.

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По его словам, врач вела себя «крайне некорректно», забрала карточку у иммунолога, на консультации у которого был мужчина с сыном, и отказалась делать мальчику прививку импортной вакциной от столбняка «Пентаксим».

«Она тянула время, что нет показаний на прививку. Нам всегда оказывали содействие. Мы за здоровый образ жизни, мы правильно питаемся, мы знаем прекрасно, есть дефицит вакцин, но нельзя смешивать русскую и европейскую. Мы будем делать только «Пентаксим», — заявил мужчина.

Он подчеркивал, что семейная пара «пришла с миром», а сам он «уважаемый предприниматель».

Между тем коллега пострадавшей женщины рассказал, что семья пришла к врачу без записи и стала требовать прививку.

«По их поведению понятно, почему им делали [прививку]. Лучше сделать, чем нарываться. Но она (врач. — Редю) сказала: «Нет, документы даем и смотрим, что там делали», — потому что прививка «Пентаксим» назначается по решению комиссии. Для этого должны быть показания», — передает телеканал ее слова.

Она уточнила, что врач просила родителей ребенка подняться к заведующей поликлиники.

Отец мальчика в это время пошел сдавать в гардероб верхнюю одежду, а мама ребенка стала вырывать документы у педиатра, после чего мужчина нанес несколько ударов врачу и распылил ей в лицо газовый баллончик.

Потерпевшей женщине потребовалась госпитализация, у нее диагностировали травмы головы и ожог глаза.

Мужчину доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 13 декабря, в Екатеринбурге врачу, приехавшему на вызов к ребенку, сломал нос пьяный мужчина.

Врач постучала в его квартиру по ошибке, и мужчина напал на медика.

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