Прокуроры проверят жалобы на большие счета за отопление в Башкирии

Прокуратура Башкирии проведет проверку после получения от жителей республики многочисленных жалоб на счета за отопление. Также к проверке подключат Госкомитет по жилстройнадзору и УФАС.

В частности, надзорное ведомство должно убедиться в правильности начислений за отопление собственникам квартир, исправны ли общедомовые приборы учета тепловой энергии и элеваторные узлы системы отопления.

В случае выявления нарушений прокуратура обяжет ресурсоснабжающие организации и управляющие компании сделать перерасчет платы и вернуть собственникам помещений разницу, пишет ИА «МедиаКорСеть».