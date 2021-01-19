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Mazda изменила стоимость кроссовера CX-30 в России

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Японская компания Mazda изменила стоимость компактного кроссовера CX-30 в России. Об этом 19 января сообщает Motor1.

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Так, базовая комплектация Drive подешевела на 3 тыс. рублей и теперь доступна по цене от 1 650 000 рублей. Версия Active стала дороже на 2 тыс. рублей и предлагается за 1 904 000 рублей. Кроссовер в топовой версии Supreme теперь стоит на 12 тыс. больше — 2 054 000 рублей. Полный привод прибавит к итоговой стоимость Mazda CX-30 еще 100 000 рублей.

Продажи Mazda CX-30 в России начались 15 января. Автомобиль предлагается с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. Базовая версия комплектуется механической коробкой передач и передним приводом. За доплату можно будет приобрести автомобиль — шестиступенчатый автомат с системой полного привода.

В начальной версии Drive машина комплектуется электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой с восемью динамиками.

23 октября сообщалось, что Mazda приостановила поставки модели Mazda-3 на российский рынок из-за резко увеличившегося утилизационного сбора на импортные автомобили.

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