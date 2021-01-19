Тело мужчины обнаружили в машине в центре Москвы

Мужчина найден мертвым в автомобиле в центре Москвы. Об этом во вторник, 19 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В понедельник, 18 января, в Серебряном переулке, в автомобиле Mercedes, обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, у мужчины отказало сердце. Личность покойного установлена — это житель столицы 1952 года рождения. Тело доставили в морг. Обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне сообщалось, что следователи приступили к проверке по факту обнаружения тела главы администрации муниципального образования «Урицкий наслег» в Якутии. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.