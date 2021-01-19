Врач предупредил об опасности похудения для перенесших коронавирус

Попытки похудения могут стать опасными после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 19 января, предупредил врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, перенесенное заболевание меняет работу внутренних органов, поэтому пациентам следует осторожно подходить к снижению веса.

«Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — совершенно не подходят, так как могут быть очень страшные осложнения, — отметил специалист на своем YouTube-канале.

Он добавил, что переболевшим COVID-19 гражданам важно отслеживать любые изменения, которые происходят в организме, так как в почках и печени могут появиться микротромбы. Похудение же, как заключил Ковальков, оказывает большое влияние именно на эти органы.

В декабре заслуженный врач России Александр Карабиненко напомнил о том, что коронавирус ухудшает здоровье легких, и дал ряд советов по их восстановлению. По словам эксперта, необходимо разнообразно питаться и делать специальную дыхательную гимнастику.

В начале декабря ученые Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что коронавирус может вызывать необратимые повреждения легких, при которых пациенту потребуется пересадка органа для спасения жизни.