Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в иске к бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой. Об этом во вторник, 19 января, сообщает «Российская газета».

В частности, ученый обвинил девушку в клевете после фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», в котором она сообщила, что Соколов сильно избил ее во время ссоры и, возможно, пытался затем задушить. Иск был также подан к телекомпании, которая сняла данный фильм.

Девушка рассказывала, что историк приглашал ее стать его ассистенткой, она отказалась, однако затем они начали встречаться. В тот момент, когда девушка решила уйти от Соколова, он ее связал и начал душить. Пржигодзкая сбежала и написала заявление в полицию. Вместе с тем уголовное дело не было возбуждено.

Соколов требовал с Пржигодзкой и телекомпании опровержение, а также возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей.

В свою очередь, суд отказал Соколову в иске, так как не заметил в картине ничего, что порочило бы историка.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. В его рюкзаке были обнаружены части тела девушки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая жила вместе с ним.

В итоге было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По данным следствия, 8 ноября историк убил аспирантку, выстрелив в нее из обреза. Труп Соколов расчленил и выбросил в реку.

Соколов признал вину и раскаялся в содеянном, однако утверждал, что совершил преступление «в состоянии полного умопомрачения».

В конце декабря 2020 года Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям — ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).