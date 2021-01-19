В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19

В Китае снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, пишет 19 января агентство Xinhua со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За сутки в стране выявили 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 40 пациентов находятся в провинции Цзилинь, 35 — в Хэбэе, 27 — в Хэйлунцзяне и один — в Пекине.

Летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Также сообщалось, что делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибыла в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечились более 82,4 тыс. пациентов.