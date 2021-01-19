Посол Италии привился вакциной «Спутник V»

Посол Италии в России заявил о вакцинации «Спутником V». Паскуале Терраччано рассказал, что не испытал побочных эффектов. В ближайшее время посол намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме, сообщает телеканал «Известия». Также Терраччано отметил, что не будет сравнивать разные вакцины.

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