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МВД предложило вручать издание Конституции вместе с паспортом

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило одновременно с паспортом вручать российскую Конституцию гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе ведомства.

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«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в МВД предложили вручать издание Основного закона страны лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ — при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина России.

Ранее, в декабре, сообщалось, что, согласно проекту нового административного регламента МВД, в России с 16 лет могут допустить к экзамену на водительские права, передает RT. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

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