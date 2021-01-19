МВД предложило вручать издание Конституции вместе с паспортом

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило одновременно с паспортом вручать российскую Конституцию гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщили во вторник, 19 января, в пресс-службе ведомства.

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — цитирует сообщение ТАСС.

Также в МВД предложили вручать издание Основного закона страны лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ — при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина России.

Ранее, в декабре, сообщалось, что, согласно проекту нового административного регламента МВД, в России с 16 лет могут допустить к экзамену на водительские права, передает RT. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.