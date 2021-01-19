К проекту «Мама онлайн» присоединились более 13 тыс. москвичек

К проекту «Мама онлайн», реализованному при поддержке департамента предпринимательства и инновационного Москвы и инновационно-образовательного комплекса «Техноград», присоединились более 13 тыс. москвичек, сообщил 19 января мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прошлой весной в «Технограде» начался проект «Мама онлайн» — для москвичек, которые воспитывают детей до семи лет. Проект помогает перевести свою работу в онлайн или освоить новую специальность», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал об одной из участниц проекта Марине Мельник, которая до декретного отпуска работала в банковской сфере, а сейчас воспитывает четверых детей и учится. На проекте она освоила профессию рекрутера, теперь проводит интервью с соискателями и помогает другим мамам поверить в свои силы. Недавно ее пригласили на постоянную работу — HR-специалистом на «удаленке».

В этом году у проекта появляются новые возможности: компании-партнеры начнут размещать на платформе актуальные вакансии.

Собянин выразил надежду, что эти истории вдохновят и других москвичек.

В рамках проекта на интерактивной платформе «Технограда» пройдет серия вебинаров, в ходе которых эксперты расскажут о новых источниках дохода и освоении интересующих женщин профессий в режиме онлайн, а также научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием, говорится на сайте мэра столицы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, онлайн-занятия проекта помогут женщинам использовать время по уходу за ребенком для саморазвития и повышения своей квалификации. «Новые навыки позволят им оставаться востребованными на рынке труда в любых условиях», — отметил он.

Ранее, 14 января, в Минтруде привели данные о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах.

В министерстве ожидают, что после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, количество занятых на удаленке снизится и будет составлять порядка 5% от общего числа занятых, около 2,7–2,8 млн человек».

В конце года сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.