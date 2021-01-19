Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока – 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Минздрав РФ стандартизировал правила вакцинации от COVID-19
Общество
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной
Происшествия
Завершились поисково-спасательные работы после схода лавины в КЧР

К проекту «Мама онлайн» присоединились более 13 тыс. москвичек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К проекту «Мама онлайн», реализованному при поддержке департамента предпринимательства и инновационного Москвы и инновационно-образовательного комплекса «Техноград», присоединились более 13 тыс. москвичек, сообщил 19 января мэр Москвы Сергей Собянин.

Умножая дистанцию: Мишустин рассказал о будущем удаленки
Популярность этого формата может привести к сокращению рабочей недели, считают в ГД

«Прошлой весной в «Технограде» начался проект «Мама онлайн» — для москвичек, которые воспитывают детей до семи лет. Проект помогает перевести свою работу в онлайн или освоить новую специальность», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал об одной из участниц проекта Марине Мельник, которая до декретного отпуска работала в банковской сфере, а сейчас воспитывает четверых детей и учится. На проекте она освоила профессию рекрутера, теперь проводит интервью с соискателями и помогает другим мамам поверить в свои силы. Недавно ее пригласили на постоянную работу — HR-специалистом на «удаленке».

В этом году у проекта появляются новые возможности: компании-партнеры начнут размещать на платформе актуальные вакансии.

Собянин выразил надежду, что эти истории вдохновят и других москвичек.

В рамках проекта на интерактивной платформе «Технограда» пройдет серия вебинаров, в ходе которых эксперты расскажут о новых источниках дохода и освоении интересующих женщин профессий в режиме онлайн, а также научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием, говорится на сайте мэра столицы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, онлайн-занятия проекта помогут женщинам использовать время по уходу за ребенком для саморазвития и повышения своей квалификации. «Новые навыки позволят им оставаться востребованными на рынке труда в любых условиях», — отметил он.

Ранее, 14 января, в Минтруде привели данные о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах.

В министерстве ожидают, что после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, количество занятых на удаленке снизится и будет составлять порядка 5% от общего числа занятых, около 2,7–2,8 млн человек».

В конце года сообщалось, что 60% опрошенных в 2020 году стали работать продуктивнее с использованием удаленного формата. 56% респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке возросла. 27% участников опроса сочли, что остались на том же уровне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021