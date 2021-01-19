Жителей Челябинска предупредили о сильном снегопаде

Сильный снегопад в ближайшие сутки ожидается в Челябинске. Комитет дорожного хозяйства попросил водителей соблюдать максимальную осторожность.

Осадки начнутся в ночь на 20 января и продолжатся в течение всего дня. Местами ожидается сильный снегопад, а также метели. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Выпадение снега прогнозируется на фоне низких температур. В ночные часы в Челябинске похолодает до –22 градусов, днем же ожидается –17...–19 градусов.

В комитете дорожного хозяйства отметили, что опасные участки улиц, в том числе спуски и перекрестки, будут обработаны антигололедными материалами.

Ранее сообщалось, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшее время ожидаются морозы до –49 градусов.