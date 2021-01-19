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Воронежский маслозавод не смогли продать с дисконтом в 10%

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В Воронеже не состоялись повторные торги по продаже имущественного комплекса ООО «Завод растительных масел «Атлам» за 53,9 млн рублей. Причина — отсутствие заявок на участие в аукционе, сообщила конкурсный управляющий Татьяна Нечаева.

Активы находятся в залоге у Россельхозбанка. Их пытались реализовать пятью лотами. Самый дорогой из них — недвижимость и оборудование компании. В первый раз его выставили на торги за 59,9 млн рублей. Имущественный комплекс с февраля 2020 года находится в аренде у компании «РусБел».

Еще четыре лота — это два грузовых тягача и два полуприцепа. Их начальная цена — 3,2 млн рублей. Тягачи никто не купил, а два полуприцепа приобрели за 1,5 млн рублей.

Завод был признан банкротом в июле 2019 года. С соответствующим иском в Арбитражный суд Воронежской области обратился Россельхозбанк. На момент подачи заявления в Арбитраж обязательства компании перед банком составляли 191,2 млн рублей.

В декабре 2018 года Центральный районный суд приговорил бывшего гендиректора «Атлама» Эльдара Этезова и коммерческого директора Мухаммата Каракизова к пяти годам лишения свободы условно за налоговые махинации. В октябре прошлого года им удалось возместить материальный ущерб в рамках дела в размере 23,7 млн рублей.

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