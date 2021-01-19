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В Минздраве РФ анонсировали доставку 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» на Урал

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Почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставят в уральские регионы до конца января. Об этом во вторник, 19 января, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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«До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. доз доставят в ХМАО. Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», ― сообщил он.

Так, по словам Кузнецова, в Свердловскую область направят свыше 110 тыс. доз, а Челябинскую ― более 55 тыс., в Ханты-Мансийский автономный округ ― около 60 тыс., в Ямало-Ненецкий автономный округ ― 20 тыс., а в Курганскую область ― свыше 3 тыс.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в I квартале текущего года.

15 декабря в российских регионах началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровели 3 002 026 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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