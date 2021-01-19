Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Усадьбу Пашковых под Нижним Новгородом могут законсервировать

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижегородской области могут законсервировать усадьбу Пашковых. Этого не исключил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на восстановление усадьбы после пожара потребуются миллиарды рублей. Глава региона обратил внимание, что объект находится в частной собственности, и собственник по мере сил поддерживает объект. Однако на приведение его в порядок необходима большая сумма. Именно поэтому и возникла идея консервации, пишет ИА «НьюсНН».

Усадьбу Пашковых построили в селе Ветошкино Гагаринского района во второй половине XIX века. В комплекс, помимо основного дома, входили флигель, хозяйственные постройки и конюшни. После революции усадьба перешла в руки государства, там размещался сельскохозяйственный техникум.

После развала СССР памятник архитектуры пришел в полный упадок. В 1994 году главный дом сгорел. Владельцы привели в порядок территорию, но вернуть усадьбе былой вид не смогли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021