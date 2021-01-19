Усадьбу Пашковых под Нижним Новгородом могут законсервировать

В Нижегородской области могут законсервировать усадьбу Пашковых. Этого не исключил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на восстановление усадьбы после пожара потребуются миллиарды рублей. Глава региона обратил внимание, что объект находится в частной собственности, и собственник по мере сил поддерживает объект. Однако на приведение его в порядок необходима большая сумма. Именно поэтому и возникла идея консервации, пишет ИА «НьюсНН».

Усадьбу Пашковых построили в селе Ветошкино Гагаринского района во второй половине XIX века. В комплекс, помимо основного дома, входили флигель, хозяйственные постройки и конюшни. После революции усадьба перешла в руки государства, там размещался сельскохозяйственный техникум.

После развала СССР памятник архитектуры пришел в полный упадок. В 1994 году главный дом сгорел. Владельцы привели в порядок территорию, но вернуть усадьбе былой вид не смогли.