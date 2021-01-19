На заснеженной дороге в Осаке произошла крупная автоавария

В Японии на заснеженной дороге столкнулись 134 автомобиля. В результате как минимум один человек погиб, передает телеканал «Известия». Пострадавших рекордно много — 200 человек, у десятерых серьезные травмы. Из-за ветра и снега видимость упала практически до нуля. Полицейские и спасатели работают на месте аварии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.