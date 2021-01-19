Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

В Японии более 60 человек погибли при уборке снега

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии большое количество снега привело к коллапсам на дорогах и гибели более 60 человек, которые пытались расчистить свои заваленные дома. Правительство страны пообещало оказать экстренную финансовую помощь районам, которым не хватает ресурсов для уборки снега. Об этом во вторник, 19 января, сообщил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Министр отметил, что более 60 человек умерли либо под снежными завалами, либо в попытках очистить крыши своих домов от снега. Большинство из погибших были пожилыми людьми. Многие жители самостоятельно очищают крыши от снега, потому что у местных властей не хватает ресурсов на оказание помощи.

В связи с этим правительство дало указание местным органам власти использовать выделяемые ресурсы в первую очередь для помощи населению.

Число жертв уже побило предыдущий рекорд, установленный зимой 2017–2018 годов.

Мощные снегопады начались на севере Японии в декабре прошлого года и продолжаются по сей день, сообщается на сайте aif.ru. Такие аномальные осадки привели к сбою движения на дорогах и работе электричества. На 8 января в городе Дзеэцу префектуры Ниигата образовалось 112 см снега, в Аомори — 91 см, в Тояма — 72 см, передает телеканал «360».

Чтобы минимизировать число смертей, власти некоторых префектур обратились к личным составам Сухопутных сил самообороны с просьбами направить бригады по оказанию помощи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021