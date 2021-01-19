В Японии более 60 человек погибли при уборке снега

В Японии большое количество снега привело к коллапсам на дорогах и гибели более 60 человек, которые пытались расчистить свои заваленные дома. Правительство страны пообещало оказать экстренную финансовую помощь районам, которым не хватает ресурсов для уборки снега. Об этом во вторник, 19 января, сообщил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Министр отметил, что более 60 человек умерли либо под снежными завалами, либо в попытках очистить крыши своих домов от снега. Большинство из погибших были пожилыми людьми. Многие жители самостоятельно очищают крыши от снега, потому что у местных властей не хватает ресурсов на оказание помощи.

В связи с этим правительство дало указание местным органам власти использовать выделяемые ресурсы в первую очередь для помощи населению.

Число жертв уже побило предыдущий рекорд, установленный зимой 2017–2018 годов.

Мощные снегопады начались на севере Японии в декабре прошлого года и продолжаются по сей день, сообщается на сайте aif.ru. Такие аномальные осадки привели к сбою движения на дорогах и работе электричества. На 8 января в городе Дзеэцу префектуры Ниигата образовалось 112 см снега, в Аомори — 91 см, в Тояма — 72 см, передает телеканал «360».

Чтобы минимизировать число смертей, власти некоторых префектур обратились к личным составам Сухопутных сил самообороны с просьбами направить бригады по оказанию помощи.